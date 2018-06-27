Госкомтелерадио обещает не выселять студию Укртелефильм

Пресс-служба Государственного комитета по вопросам теле- и радиовещания отреагировала на опубликованное УНИАН интервью бывшего директора Укртелефильма Олега Биймы. И сегодня редакция УНИАН получила официальное заявление о ситуации на студии "Укртелефильм". Слова экс-директора Олега Биймы Госкомтелерадио называет неправдивыми, обещает провести запланированные на студии реформы и не выселять студию из нынешнего помещения. Приводим заявление с незначительными сокращениями.

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины в очередной раз вынужден заявить, что подобная информация не соответствует действительности и является сознательной попыткой Олега Биймы ввести общественность в заблуждение с целью избежания ответственности за существенные нарушения, допущенные в ходе руководства государственным предприятием "Укртелефильм". Кроме того, все приведенные в интервью высказывания и обвинения в отношении действий председателя Госкомтелерадио Эдуарда Прутника являются грязной клеветой и оговором чести и достоинства представителей власти.

...Откровенно фальсифицированная информация вредит прогрессивным реформам, которые Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины проводит на студии с целью выведения производительности работы предприятия на новый уровень. Госкомтелерадио утверждает, что изменение юридического адреса и главного назначения студии не предусматривается. Несмотря на намерения бывшего руководства "Укртелефильма" настроить коллектив студии на деструктивные действия и создать у общественности неверное представление о реальном состоянии дел, Госкомтелерадио осуществит запланированные на студии реформы.

"Укртелефильм" сегодня имеет значительный резерв развития. Комитет планирует принять меры, чтобы предприятие стало настоящим центром производства телевизионной продукции, интересной по уровню качества не только для государственного телевидения. Для реализации этого плана Госкомтелерадио создает условия для инвестиций в развитие производственной базы студии значительных средств, которые будут направлены на обновление материально-технической базы, ремонт и реконструкцию съемочных павильонов и административных помещений.

Кроме того, Комитет не удовлетворяет уровень средней заработной платы работников студии, которая значительно ниже соответствующих показателей в отрасли. Из-за небрежного ведения хозяйства прежним руководством также требует решения обеспечения трудового коллектива студии надлежащими условиями труда.

Но сегодня эти перспективные планы развития "Укртелефильма", доведенного откровенными злоупотреблениями прежнего руководства до запущенного состояния, опять уничтожаются руками тех же людей. О каком развитии и достижениях и о какой заботе о проблемах "Укртелефильму" они могут говорить, если специально для незаконного строительства жилищного комплекса на территории студии по их приказу были полностью снесены два цеха комплекса обработки пленки: цех водоподготовки студии и цех обработки пленки?! Генпрокуратурой уже возбуждено уголовное дело по фактам злоупотребления служебным положением.

Госкомтелерадио, в сфере управления которого находится государственное (подчеркиваем: государственное!) предприятие "Укртелефильм", в соответствии с законодательством, полномочно управлять студией и осуществлять контроль за использованием государственных средств и имущества, находящегося в пользовании у студии "Укртелефильм". То есть все имущество и средства принадлежат не руководителям студии, не трудовому коллективу, а исключительно государству. И именно государство уполномочило Комитет управлять этим имуществом и средствами.

Однако прежнее руководство студии продолжает нарушать закон и совершать противоправные действия, подпадающие под уголовную ответственность. Украдена печать предприятия, не допускается на рабочее место вновь назначенный руководитель студии, саботируются все решения Комитета. Кроме того, бывшее руководство студии панически боится инвентаризации государственного имущества, находящегося у них в пользовании, и не допускает представителей Комитета к проведению инвентаризации.

Госкомтелерадио отвечает перед государством за развитие и эффективную, исключительно в правовом поле, работу студии "Укртелефильм". Мы приложим все усилия, чтобы деятельность студии было как можно скорее возобновлена.

Пресс-служба Госкомтелерадио