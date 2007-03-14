Признание русинов национальностью (не) противоречит Конституции

Признание русинов национальностью не противоречит ни законам Украины, ни ее Конституции. Об этом заявили лидеры русинского движения в Закарпатье, комментируя корреспонденту УНИАН принятие Закарпатским облсоветом решения о признании национальности «русин» и внесение ее в перечень национальностей края.

В частности, один из лидеров русинского движения в Закарпатье отец Дмитрий СИДОР заявил: «Мы живем на своей, русинской земле, которая вошла в состав Украины нашим же голосованием. Мы, русины, голосовали за присоединение к Украине, и теперь нам странно слушать, что кто-то из украинцев говорит, что мы сепаратисты”. “Мы вместе с украинцами - государственно-созидательный народ. Мы все свои русинские силы направляем на то, чтобы сохранить единство Украины, и именно в рамках Украины мы, русины, хотим видеть наше новое материнское государство, где мы полностью можем раскрыться как народ и вместе с украинцами построить единую политическую украинскую нацию», - отметил он.

В свою очередь, депутат областного совета Евгений ЖУПАН, который был инициатором такого решения облсовета, считает, что если на государственном уровне уже столько времени не могут решить проблему русинства, то областной совет имеет полное право это сделать.

По его словам, в других государствах русины уже давно признаны. Более того, отметил депутат, к этой проблеме обращалась даже Организация Объединенных Наций, которая обратила внимание Украины на данный вопрос, предложив нашему государству признать национальность “русин”.

По словам Е.ЖУПАНА, из ответов органов государственной власти стало понятно, что “в Украине нет органа, который бы признавал или не признавал ту или другую национальность”.

В то же время, отметил он, есть Конституция и законы Украины, согласно которым русины имеют свободный выбор и право на возобновление своей национальности. И именно этим, по словам депутата, руководствовался областной совет, принимая данное решение. То есть, объяснил он, если этот вопрос не может решить власть на государственном уровне, в таком случае решает власть областная на уровне регионов. “И это в любом случае не противоречит ни законам Украины, ни ее Конституции, и является вполне правомерным», - сказал один из лидеров русинского движения в Закарпатье Е.ЖУПАН.

Как сообщал УНИАН, 7 марта депутаты Закарпатского областного совета на очередной сессии приняли решение признать национальность «русин» и внести ее в перечень национальностей края. «За» проголосовал 71 депутат, 2 - против, 2 - воздержались.

В решении предусматривается, что Закарпатская облгосадминистрация при финансировании потребностей национальных меньшинств будет учитывать потребности русинской общины в развитии языка, образования, культуры, традиций, обычаев и тому подобное. Еще одним пунктом этого решения предусматривается обратиться в Верховную Раду Украины с просьбой признать национальность “русин” на общеукраинском уровне.

В комментарии УНИАН доктор исторических наук, профессор Ужгородского национального университета Сергей ФЕДАКА заявил, что «проблема признания русинов лежит вне компетенции областного совета». Он сравнил это решение с решениями некоторых областных советов о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Согласно официальным данным переписи населения от 2001 года, в Закарпатье русинами себя признали 10 тысяч человек.