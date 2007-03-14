Украина сократит потребление энергии в металлургии на 30%

Украина планирует к 2030 году сократить потребление энергоресурсов на 12%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО, выступая на Украинском энергетическом саммите в Лондоне.

По его словам, планируется сократить потребление энергоресурсов в металлургии к 2030 году на 30%, а в химической промышленности - на 20%.

Также, как отметил министр, Украина планирует развивать альтернативную энергетику. В частности, строительство заводов по производству биоэтанола, биодизеля, по переработке угля в синтетическую нефть, развивать ветроэнергетику и добычу шахтного метана, в первую очередь, из шахт, которые уже остановлены.