Украина сократит потребление энергии в металлургии на 30%
18:01, 14 марта 2007Общество
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...к 2030 году
Украина планирует к 2030 году сократить потребление энергоресурсов на 12%.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО, выступая на Украинском энергетическом саммите в Лондоне.
По его словам, планируется сократить потребление энергоресурсов в металлургии к 2030 году на 30%, а в химической промышленности - на 20%.
Также, как отметил министр, Украина планирует развивать альтернативную энергетику. В частности, строительство заводов по производству биоэтанола, биодизеля, по переработке угля в синтетическую нефть, развивать ветроэнергетику и добычу шахтного метана, в первую очередь, из шахт, которые уже остановлены.
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