Британцы обозвали Верку Сердючку жирным трансвеститом

Не только среди украинцев последние дни ведутся активные дискуссии по поводу участия Верки Сердючки от нашей страны в международном конкурсе "Евровидение-2007". Этот вопрос зацепил даже некоторых жителей Туманного Альбиона.

Британское интернет-издание Doteurovision раскритиковало Верку Сердючку и ее участие в конкурсе по полной программе:

"Украина выбрала жирного, обмотанного в фольгу трансвестита, чье пение больше похоже на детские стишки, для участия и победы в международном конкурсе "Евровидение-2007". С раздражающей, но цепкой песенкой "Danzing" самопровозглашенная мега-звезда украинской эстрады победила на не богатом событиями и очевидно наигранном финале отборочного конкурса "Евровидение-2007" в прямом эфире Первого национального телеканала Украины."

Обозреватель