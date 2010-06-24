В полночь Прут достиг 523 см: Черновцы и еще 65 пунктов «плавают»

В Черновицкой области вследствие сильных дождей от разлива рек, подъема грунтовых вод и накопления в низинах стоковых вод подтоплены 65 населенных пунктов.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в 9 районах и городе Черновцы также подтоплены 16 объектов социальной сферы (школы, детские сады), 529 жилых домов, 431 хозяйственное здание, 2 тыс. 526 подвальных помещений, 2 тыс. 938 приусадебных участков, 694 подворья, 97 колодцев и 348 га сельскохозяйственных угодий.

Повреждены 57 тыс. 930 м дорожного покрытия автодорог государственного и местного значения, 13 мостов и 3 тыс. 970 м водозащитных дамб.

Из районов подтопления временно отселены 238 человек, в том числе 135 детей, спасены 10 человек.

Проводятся мероприятия по подготовке к временному отселению 115 человек в Выжницком районе (с. Банылив).

В районах отселения подразделения МВД осуществляют круглосуточное патрулирование по охране имущества граждан.

Больше всего пострадали от стихии Черновцы, Выжницкий, Новоселицкий и Сторожинецкий районы области.

Во второй половине 23 июня в районе чрезвычайной ситуации работал министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Нестор ШУФРИЧ, который ознакомился с ситуацией в Черновцах и в Выжницком, Новоселицком, Кицманском районах, провел заседание штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации и определил задачи силам гражданской защиты, касающиеся помощи населению в районах чрезвычайной ситуации, меры по противодействию вредному действию воды и задачи по минимизации материального ущерба.

В целом вследствие чрезвычайной ситуации нарушены нормальные условия жизнедеятельности свыше 15 тыс. человек, а нанесенный стихией ущерб превышает 15 млн. грн.

По состоянию на 7.00 четверга наблюдается общее снижение уровня воды в реках области.

В Черновцах в результате длительных ливней и поднятия уровня воды в реке Прут и малых реках Мошков и Задубровка подтоплено значительную территорию Садгорского района и часть Калиновского рынка.

Как передает корреспондент УНИАН, в городе подтоплены 18 улиц, 38 жилых домов и 151 домовладения. Повреждено укрепление берега реки Мошков и частично - асфальтобетонное покрытие 10 улиц. Затоплены подвальные помещения и столовая школы № 34, клуб микрорайона «Рогизна».

В результате длительных ливневых дождей активизировались оползневые процессы на ул. Барбюса, где разрушен пешеходный мост через железнодорожный путь. Наблюдается активизация оползня на ул. Нахимова.

Размыты 300 м левого берега реки Прут в районе главной канализационной насосной станции ГКП «Черновцыводоканал», возникла угроза ее разрушения. Затоплены канализационные станции № 1 и № 2 сахарного завода.

В результате ливней подтоплены 13 подвальных помещений многоэтажных домов. На 82 домах протекла крыша, водой залиты 119 квартир.

На Калиновском рынке на 45 см были подтоплены 90 торговых контейнеров.

Пик поднятие уровня воды в реке Прут был в 12 часов ночи – 523 см. Сейчас наблюдается спад воды.

Все городские службы работают в усиленном режиме. Ведется работа по предоставлению помощи жителям подтопленных улиц. В районе подтапливаний постоянно дежурят спасатели и правоохранители.

Работники Садгорского райисполкома осуществляют обходы с целью оценки размера нанесенных убытков и оформления соответствующих актов. Организован подвоз питьевой воды. Сформированы мобильные группы для откачивания воды после стабилизации ситуации.