СБУ хочет допросить Лужкова

СБУ считает, что заявления мэра Москвы Юрия ЛУЖКОВА в Севастополе противоречат Конституции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала сегодня на брифинге пресс-секретарь председателя СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

«СБУ тщательным образом изучила заявления Юрия ЛУЖКОВА во время визита в Севастополь и пришла к выводу, что заявления ЛУЖКОВА как официального представителя власти другой страны относительно поощрения действий по препятствованию сотрудничеству Украины с евроатлантическими структурами противоречат ст. 1 Конституции Украины, которой определяется суверенное право страны самостоятельно решать свои внутренние и внешние вопросы без вмешательства в них иностранных государств», - сказала М.ОСТАПЕНКО.

По ее словам, заявления Ю.ЛУЖКОВА, согласно выводам СБУ, могут служить призывом к инициации в Украине протестных акций против НАТО и привести в конечном итоге к массовым беспорядкам.

Как сказала М.ОСТАПЕНКО, во взаимодействии с МИД Украины есть необходимость опросить Ю.ЛУЖКОВА и определить дальнейшие мероприятия по реагированию. «Мы бы хотели, чтобы в этот раз все предусмотренные национальным и международным законодательством меры были соблюдены с целью исключения в будущем повторения на территории Украины подобных деструктивных действий», - отметила она.

На уточняющий вопрос журналистов, что именно угрожает Ю.ЛУЖКОВУ, М.ОСТАПЕНКО ответила: «От запрещения въезда до административной ответственности».

Как сообщал УНИАН, 21 февраля мэр Москвы Ю.ЛУЖКОВ посетил Крым.

22 февраля Министерство иностранных дел Украины заявило, что украинская сторона расценивает высказывания Ю.ЛУЖКОВА в Севастополе как шаг, направленный на нагнетание напряженности в обществе, подрыв добрососедских отношений и стратегического партнерства между Украиной и Россией. В комментарии МИД напоминалось, что 21 февраля в Севастополе мэр Москвы позволил себе публично поставить под сомнение статус Крымского полуострова в составе Украины.

Особую обеспокоенность в МИД вызвали также публичные призывы Ю.ЛУЖКОВА к гражданам Украины принимать участие в массовых акциях, имеющих политический характер, что является прямым вмешательством во внутренние дела иностранного государства. МИД Украины выразил надежду, что такие действия упомянутого должностного лица получат соответствующую оценку со стороны российских властей, о чем будет проинформирована украинская сторона.

Пресс-служба мэра Москвы назвала заявления МИД Украины в связи с высказываниями Ю.ЛУЖКОВА домыслами, которые не отвечают действительности.

23 февраля и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что реакция Украины на высказывание Ю.ЛУЖКОВА во время пребывания в Севастополе будет жесткой.