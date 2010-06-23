На Буковине милиция переведена на усиленный режим службы

Для обеспечения правопорядка на подтопленной дождями Буковине личный состав милиции области переведен на усиленный режим несения службы, в случае необходимости в регион могут быть направлены дополнительные силы МВД.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, соответствующее распоряжение сегодня подписал первый заместитель министра внутренних дел Сергей ПОПКОВ.

По данным ДСО, также будет развернута деятельность оперативного штаба УМВД и аналогичных штабов в районных управлениях милиции. Вместе с тем руководству УМВД в Черновицкой области поручено принять дополнительные меры для обеспечения общественного порядка, безопасности дорожного движения, недопущения случаев разворовывания и мародерства государственного, личного имущества, культурных и других ценностей в районах, пострадавших от стихийного бедствия.

В соответствии с распоряжением, буковинская милиция также должна обеспечить организацию дорожного движения с целью бесперебойного въезда в зоны чрезвычайных ситуаций транспорта, задействованного для спасательных и других работ. В пределах полномочий будет оказываться помощь Государственной службе ветеринарной медицины, санитарно-эпидемиологической службе в осуществлении комплекса первоочередных мер, направленных на обеспечение ветеринарного, эпизоотологического и эпидемиологического благополучия в пострадавших районах.

В то же время в МВД отметили, что вопрос эвакуации, в том числе и государственных учреждений, все еще остается открытым.

Как сообщалось ранее, вследствие сильных дождей со шквальным ветром, прошедших в ночь с 19 на 20 июня на территории Черновицкой области, наибольший ущерб нанесен Кицманскому, Заставновскому, Хотинскому, Новоселицкому и Выжницкому районам области. Всего в регионе остаются подтопленными 173 приусадебных участка, 26 дворов жилых домов, 6 жилых домов. Отключены от электроснабжения 10 населенных пунктов в Новоселицком, Глыбоцком и Кельменецком районах.