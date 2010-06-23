УЕФА обеспокоено состоянием дорог и тренировочных баз в Харькове

Руководитель Местного организационного комитета турнира УЕФА «Евро-2012 Украина» Маркиян ЛУБКИВСКИЙ направил харьковским властям официальное письмо относительно проблем в подготовке города и области к проведению финальной части турнира. Документ адресован главе Харьковской ОГА Михаилу ДОБКИНУ и секретарю Харьковского горсовета Геннадию КЕРНЕСУ. Копия письма имеется в распоряжении УНИАН.

В письме акцентируется внимание харьковских властей на ситуации с подготовкой городских улиц. «К сожалению, проблемным вопросом в подготовке города Харькова остается состояние уличных дорожных сетей», - говорится в документе. Также речь идет проблемах управления городским движением. Еще одну угрозу УЕФА видит в ситуации, сложившейся вокруг подготовки тренировочных баз.

Как уже сообщалось в СМИ, сегодня требованиям Союза европейских футбольных ассоциаций отвечает только база в поселке Высокий (ФК «Металлист»), однако еще в прошлом году Харьков должен был предложить дополнительные тренировочные площадки для команд-участниц турнира. «На данный момент для Харьковского региона предложено только два базовых лагеря для команд, а именно: база ФК «Металлист» и стадион ФК «Ворскла» в г. Полтава. Согласно требованиям УЕФА, каждый город должен обеспечить два трансфертных тренировочных поля. На данный момент ни один из предложенных стадионов – «Динамо» и «Гелиос-Арена» - не отвечает требованиям УЕФА и не может быть использован без проведения срочной реконструкции объектов», - говорится в письме. Причем в отношении единственной базы, удовлетворяющей требованиям турнира – базы ФК «Металлист» - УЕФА выдвинула требование относительно достройки дополнительных номеров. Как сообщала пресс-служба ФК «Металлист», инвестор объекта Александр ЯРОСЛАВСКИЙ подтвердил готовность выполнить дополнительные требования УЕФА.

«Необходимо контролировать реализацию всех проектов строительства и реконструкции гостиниц, потому что именно от этих проектов зависит обеспечение требований УЕФА по размещению», - говорится далее в письме. Местный оргкомитет также напоминает о недопустимости несанкционированного использования официальной символики чемпионата, так как это «негативно влияет на имидж принимающего города и Украины в целом».

Как сообщалось ранее, М.ЛУБКИВСКИЙ выразил обеспокоенность подготовкой Харькова к Евро-2012. «Реконструированного стадиона и построенного генеральным инвестором Александром ЯРОСЛАВСКИМ нового терминала аэропорта явно недостаточно для проведения Турнира в Харькове. А где разместятся болельщики и целевые группы УЕФА? По каким дорогам они будут ездить? На чем? Где другие тренировочные базы для команд-участниц? Хочу особо подчеркнуть, что в поле зрения УЕФА находятся все аспекты подготовки украинских городов к Евро», - сказал М.ЛУБКИВСКИЙ.

В свою очередь, директор турнира Евро-2012 УЕФА Мартин КАЛЛЕН обратился к вице-премьер-министру по вопросам Евро-2012 Борису КОЛЕСНИКОВУ по поводу вырубки городской властью Харькова парка имени Горького под эгидой подготовки к чемпионату: «Так как эта ситуация может иметь негативное влияние на имидж турнира Евро-2012 УЕФА в Украине, мы хотели бы обратить Ваше внимание на эту проблему и просим Вас информировать о действиях, направленных на решение данного вопроса», - написал М.КАЛЛЕН в письме, адресованном Б.КОЛЕСНИКОВУ.