Водитель маршрутки избил 57-летнюю женщину-водителя троллейбуса

Сегодня в Сумах около 11.00 утра при въезде в областной центр на улице Роменской водитель маршрутного такси избил 57-летнюю женщину-водителя троллейбуса.

Как сообщил УНИАН начальник сектора по связям с общественностью Сумского городского управления милиции Владимир КУЗЬМЕНКО, водитель разворачивала троллейбус на конечной остановке. В это время водитель маршрутки, 1982 года рождения, который также заканчивал в этом месте свой маршрут, начал возмущаться тем, что троллейбусы «уже надоели» и мешают разворачиваться микроавтобусам. Женщина заметила, что в этом месте предусмотрен разворот именно троллейбуса. Словесный конфликт не понравился «маршрутчику»: он вошел в троллейбус и затеял потасовку, ударив женщину кулаком и выбив ей зуб.

«В настоящее время милиция проводит проверку по данному факту, так как водитель троллейбуса написала соответствующее заявление. Действия водителя маршрутки, скорее всего, могут быть квалифицированы как хулиганство, но не исключается возможность и возбуждения уголовного дела», – рассказал В.КУЗЬМЕНКО.