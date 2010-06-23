На Буковине безработным нашли занятие на пляжах

На Буковине областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила создать добровольные дружины из числа безработных, которые состоят на учете в центрах занятости, для патрулирования ими мест, где массово купаются люди.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации, по мнению областной власти, такие мероприятия будут способствовать «предотвращению возникновения возможных чрезвычайных ситуаций, травмирования и гибели людей на водных объектах Буковины».

Кроме того, буковинцев дополнительно будут информировать о наиболее опасных местах для рыбной ловли и отдыха на водных объектах, будут принимать меры для запрещения купания на водных объектах области, которые не определены местами массового отдыха.

На Буковине по состоянию на 23 июня зарегистрировано 9 случаев гибели людей на водоемах. Двое из погибших – дети.