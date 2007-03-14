Черновецкий устроит киевлянам праздник на Майдане

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение о проведении 8 апреля этого года общегородского праздника по случаю Светлого Христового Воскресенья (Пасхи) на Майдане Независимости.

Согласно документу, текст которого размещен на официальном сайте Киевской городской государственной администрации, в утвержденном рабочем плане подготовки и проведения праздника Пасхи предусмотрено организовать на главной площади города сценические постановки и праздничную торговлю.

Празднование будет продолжаться с 16 до 20 часов.

Распоряжением также предусмотрено обеспечение соответствующими службами города охраны общественного порядка, предоставления медицинской помощи, соблюдения санитарного и пожарного надзора во время празднования Пасхи.