Донецкий суд вынесет вердикт по апелляциям о звании Героя Бандере

Сегодня, 23 июня, Донецкий апелляционный административный суд вынесет решение по апелляционным жалобам, поданным на решение Донецкого окружного административного суда от 2 апреля 2010 года о признании незаконным указа бывшего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о присвоении лидеру Организации украинских националистов Степану Бандере звания Героя Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, слушания по апелляциям проходили в течение двух дней 21 и 22 июня, причем 21 июня заседание суда продолжались почти 9 часов с шестью перерывами.

Апелляции рассматривала коллегия судей под председательством Любови ВАСИЛЕНКО в составе судей Николая СТАРОСУДА и Валентины ЮРЧЕНКО.

В начале заседания коллегия судей сообщила, что всего на решение админсуда о незаконности указа по С.Бандере в апелляционный суд поступило 23 жалобы от жителей различных регионов Украины, в том числе от В.ЮЩЕНКО, народного депутата Анатолия МАТВИЕНКО, председателя ВО «Свобода» Олега ТЯГНИБОКА, представителя Степана БАНДЕРЫ (внука Степана Бандеры - УНИАН) Романа ОРЕХОВА и др.

На оба заседания апелляционного суда В.ЮЩЕНКО, А.МАТВИЕНКО и О.ТЯГНИБОК не явились, так же, как не явились их представители.

В то же время в суд 21 июня прибыл податель иска адвокат Владимир ОЛЕНЦЕВИЧ, представители С.БАНДЕРЫ - Р.ОРЕХОВ и Сидор КИЗИН, а также податели апелляций Игорь ВОСКОБОЙНИКОВ, Иван МАКАР, Василий СУХОВ, Юрий ШЕЛЯЖЕНКО, Александр БЕСЕДКО и Владимир КРУЖКО.

В начале председательствующая Л. ВАСИЛЕНКО также сообщила, что представители ответчика – Президента Украины – в суд также не явились. Они письменно известили суд, что согласны на рассмотрение дела без их присутствия.

Затем суд перешел к заслушиванию по очереди присутствовавших апеллянтов. Все они заявили несогласие с решением суда первой инстанции, потребовали его отменить и возвратить дело на повторное рассмотрение в Высший административный суд Украины.

Затем некоторые апеллянты заявили ряд ходатайств, в частности, о необходимости назначения судебной историко-правовой экспертизы, которая бы установила объективность присвоения С.Бандере звания Герой Украины. Апеллянты также настаивали на том, чтобы суд подтвердил правомочность данной коллегии судей.

Р.ОРЕХОВ также отметил, что гражданин Канады С.БАНДЕРА, привлеченный к участию в процессе в качестве третьего лица, не смог прибыть на заседание суда первой инстанции, потому что получил повестку в суд за два дня до начала слушаний, а потому не имел физической возможности прибыть в Украину. Р.ОРЕХОВ и другие апеллянты потребовали признать решение Донецкого окружного суда незаконным, отменить и передать на повторное рассмотрение в ВАСУ.

После совещания суд отказал апеллянтам в ряде ходатайств.

Не получив, по их мнению, доказательств правомочности коллегии, часть апеллянтов заявила об отводе данного состава судей. Однако суд отказал в отводе, посчитав, что на это у апеллянтов не было законных оснований.

21 июня в 18.40, после многочасовых прений сторон, Р.ОРЕХОВ заявил суду ходатайство о переносе заседания на другой день в связи с тем, что время рабочего дня исчерпано, и всякое решение, принятое судом после 18.00, будет неправомочным. Суд данное ходатайство удовлетворил, назначив второе заседание на 22 июня, на 16.00.

Однако на заседание 22 июня прибыл только истец В.ОЛЕНЦЕВИЧ и один апеллянт - В.КРУЖКО. Председатель коллегии судей сообщила, что накануне группа апеллянтов написала в суд заявление с просьбой перенести заседание не на 22 июня, а на 25 июня в связи с тем, что не все имеют возможность быть в суде именно 22 июня. Судья огласила, что данное ходатайство суд не поддержал, и объявила о продолжении слушаний.

В.ОЛЕНЦЕВИЧ и В.КРУЖКО выступили в дебатах.

Завершив заслушивание сторон, председатель коллегии судей Л.ВАСИЛЕНКО сообщила, что суд удаляется для вынесения решения. Однако при этом она уточнила, что в связи с большим объемом работы, оглашение решения по данному делу состоится 23 июня.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля Донецкий окружной административный суд признал незаконным и отменил указ от 20 января 2010 года на то время Президента В.ЮЩЕНКО о присвоении лидеру ОУН С.Бандере звания Герой Украины.

12 апреля В.ЮЩЕНКО обжаловал постановление Донецкого окружного админсуда о признании противоправным указа о присвоении лидеру ОУН С.Бандере звания Герой Украины.