Луценко и Белоконю светит 12 лет с конфискацией

Генеральная прокуратура Украины расследует уголовное дело в отношении экс-министров внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО и Николая БЕЛОКОНЯ о незаконной выдаче огнестрельного оружия бывшим руководством МВД.

Об этом пишет газета «Коммерсант -Украина», ссылаясь на свои источники в Главном следственном управлении Генпрокуратуры.

Среди фигурантов по данному делу, помимо уже названых, также первый заместитель Н.БИЛОКОНЯ, некоторое время исполнявший обязанности министра внутренних дел Василий ЖУК.

Как пишет газета, информацию о том, что в деле, возбужденном по факту злоупотребления властью и служебным положением бывшим руководством МВД, расширился круг фигурантов, подтвердили в Главном следственном управлении Генпрокуратуры.

Также эту информацию подтвердил и следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Андрей МЕДВЕДЕВ, в производстве которого находится расследование этого дела. Он рассказал, что в рамках расследования уголовного дела по факту превышения власти и злоупотребления служебным положением должностными лицами МВД следствием был выявлен приказ, устанавливающий порядок награждения огнестрельным оружием лиц, не являющихся сотрудниками правоохранительных органов. "Этот приказ был умышленно и незаконно засекречен, чтобы избежать его проверки правоохранительными органами. Мы провели экспертизу, рассекретили его, что заняло некоторое время", - пояснил А.МЕДВЕДЕВ.

«Коммерсант» уточняет, что, по его сведениям, речь идет о приказе "Об утверждении положения о награждении ведомственными знаками отличия Министерства внутренних дел Украины «Огнестрельное оружие» и/или «Холодное оружие», который был подписан 24 апреля 2004 года руководством МВД.

Как рассказал А.МЕДВЕДЕВ, завершив процедуру рассекречивания этого документа, Генпрокуратура истребовала все приказы о награждении боевым оружием за период с 2004 по 2007 годы, а также установила лиц, получивших такие награды, не являясь сотрудниками правоохранительных органов. Дело было переквалифицировано со ст. 365 Уголовного кодекса ("превышение власти или служебных полномочий"), предусматривающей лишение свободы сроком до 10 лет, на ст. 354 ч. 3 Уголовного кодекса ("злоупотребление властью или служебным положением, совершенные работником правоохранительного органа"), предусматривающую лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества. После этого было возбуждено отдельное уголовное дело по факту злоупотребления властью и служебным положением руководителями МВД за период с 1 января 2004 года по настоящее время.

По словам следователя, на сегодняшний день речь идет более чем о 120 единицах незаконно выданного боевого оружия. "Ревизия продолжается, эта цифра еще будет уточняться", - подчеркнул следователь. Он также отметил, что следствие намерено допросить ряд сотрудников центрального аппарата МВД, имеющих отношение к подготовке и визированию документов для награждения, бывших руководителей министерства, а также лиц, которые были награждены.

Уточнять, кто из бывших руководителей МВД фигурирует в данном уголовном деле, А.МЕДВЕДЕВ не стал. "Это дело фактовое. О фамилиях пока говорить не будем", - сказал он.