С 1 июля отменяется валютный сбор с купли-продажи безналичной инвалюты

Национальный банк Украины (НБУ) обращает внимание коммерческих банков, что с 1 июля 2010 года не будет осуществляться валютный сбор с купли-продажи иностранной валюты.

Об этом говорится в телеграмме Нацбанка № 13-117/3331-10567, текстом которой располагает УНИАН.

«Национальный банк Украины обращает внимание руководителей уполномоченных банков на то, что согласно статьи 86 Закона Украины от 27 апреля 2010 г. № 2154-VI “О Государственном бюджете Украины на 2010” “с 1 июля 2010 года сбор на обязательное государственное пенсионное страхование с безналичных операций купли-продажи иностранной валюты за гривню не осуществляется», - говорится в телеграмме.

Как сообщал УНИАН, пенсионный сбор был введен как временная мера в 1998 году с целью погашения задолженности по выплате пенсий. На протяжении последних лет в законе о Государственном бюджете предусматривалось снижение ставки пенсионного сбора – с 1,5% до 1,3% в 2006 году, с 1,3% до 1% в 2007 году, с 1% до 0,5% в 2008 году и до 0,2% – в 2009 году. В первом полугодии 2010 года действовала ставка указанного сбора на уровне 0,5%.