Могилев говорит, что Ощадбанк в Киеве «брали» выходцы с Кавказа

Сотрудники правоохранительных органов задержали преступную группировку, которая подозревается в ограблении Ощадбанка в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ.

«Вчера задержали группу из трех представителей выходцев с Кавказа. Они изобличены в совершении нападения 16 июня на Ощадбанк в Киеве», - сказал А.МОГИЛЕВ. Он отметил, что у задержанных изъяты два пистолета и маски.

«Я думаю, что эта группа работала и до этого в разных регионах Украины. Сейчас будем выяснять полную картину», - подчеркнул министр, отметив, что при задержании группа оказывала сопротивление работникам милиции, которые были вынуждены применить против них оружие.

По словам А.МОГИЛЕВА, один из задержанных находится в больнице под охраной.

Также министр сообщил, что у задержанных изъята часть украденных денег. «Люди имеют свойство деньги тратить», - добавил А.МОГИЛЕВ.

Кроме того, как сообщили УНИАН в ЦОС ГУМВД Украины в г. Киеве, эта группировка также подозревается в ограблении двух ювелирных магазинов в столице.

Как сообщал УНИАН, 16 июня в Шевченковском районе Киева было совершено разбойное нападение на отделение Ощадбанка. Трое мужчин разбили стекло кассы и украли деньги.