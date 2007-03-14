Джонни Депп прекратил все съемки из-за болезни дочери

Джонни Депп прекратил все съемки до полного выздоровления его дочери Лили Роуз, которая находится в одной из британских клиник, сообщает ресурс Hollywood.com.

Обслуживающий персонал студии Pinewood, где проходили съемки экранной версии мюзикла "Суини Тодд", в которой Депп играет главную роль, получил предписание о временном увольнении до возвращения Деппа на съемочную площадку.

Четырехлетняя дочь Деппа была госпитализирована еще в конце февраля, ее диагноз врачи не раскрывают. Сообщается, что Депп и его жена Ванесса Паради постоянно посещают палату дочери.

Напомним, что режиссером новой картины Деппа является его давний приятель Тим Бертон. В фильме также снимаются Хеллена Бонем Картер и Саша Барон Коэн. Предполагалось, что картина выйдет на экраны в конце 2007 года, однако теперь премьерный график может быть скорректирован.

Следующим фильмом с участием Деппа, который выйдет на экраны, станут "Пираты Карибского моря 3". Премьера состоится 24 мая.

Лента.ру