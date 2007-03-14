Ющенко примет участие в заседании СНБО
08:29, 14 марта 2007Общество
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Гайдук сделает заявление для прессы
Сегодня в 14.30 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Как сообщает официальное интернет-представительство Президента, темы заседания: о ходе реализации Государственной программы реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса Украины на период до 2010 года; о состоянии и проблемах имплементации Украиной Конвенции ООН об изменении климата.
После заседания секретарь СНБО Виталий ГАЙДУК сделает заявление для прессы.
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