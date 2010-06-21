Азаров выразил соболезнования семьям китайских шахтеров

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ выразил соболезнования семьям погибших в результате взрыва на угольной шахте в г. Пиндиншань китайской провинции Хенань.

Как сообщили УНИАН в Департамент информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, соболезнования Н.АЗАРОВ выразил в правительственной телеграмме премьеру Государственного совета Китайской Народной Республики Вень ЦЗЯБАО.

«Искренне разделяем горечь понесенных утрат и скорбим вместе со всем китайским народом», - говорится в телеграмме премьер-министр Украины.

Как сообщал УНИАН, в китайской провинции Хенань сегодня в результате взрыва на угольной шахте погибли 46 человек.