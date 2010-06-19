Санэпидслужба будет проверять минеральную и сладкую воду все лето

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Украины по поручению главного государственного санитарного врача Геннадия РОЖКОВА провела первый этап проверки качества минеральных вод Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, проверка охватила 25 наименований разных торговых марок. Результаты экспертизы будут обнародованы комиссией на следующей неделе.

Сообщается также, что Госсанэпидслужба планирует проверить качество бутилированной воды, в том числе, сладкой. Уточняется, что соответствующие проверки будут проводиться в курортных зонах и отдельных курортах, которые профилируются на лечении водой.