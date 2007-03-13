В Кривом Роге задержали экзотичную контрабанду: мартышки, крокодилы, виски

Большую партию экзотичной контрабанды выявили пограничники вместе с таможенниками в самолете Ан-24, который прибыл из Египта в Кривой Рог.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госпогранслужбы, в Украину чартерным авиарейсом незаконно пытались ввезти живых мартышек, чучела крокодилов, картины, дорогой алкоголь и декоративные изделия.

Незаконный груз выявили во время оформления самолета, который осуществлял рейс по маршруту „Александрия – Кривой Рог”. Как выяснилось, в Египте самолет загрузили контрабандой. В кабине экипажа, в техническом отсеке под креслом штурмана нашли 11 картин, выполненных маслом, два чучела крокодилов, пальму и два полумесяца, сделанные из дерева.

Кроме того, смотровая группа нашла двух живых мартышек в технической полости под полом грузового отсека. Вместе с ними там спрятали литровую бутылку виски „Вильям Крантс”, 60 пластиковых упаковок ликера „Марула фрут крем” и 7 деревянных слоников.

Теперь на командира и бортинженера воздушного судна составлены протоколы о нарушении таможенных правил, выявленный незаконный груз изъят и передан на таможню.