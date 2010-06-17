Киевсовет хочет знать, почему гибнут животные в зоопарке

Киевсовет создал временную контрольную комиссию по изучению деятельности КП "Киевский зоопарк" и причин гибели животных.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании Киевсовета. За него проголосовали 85 депутатов.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля в столичном зоопарке умер индийский слон по кличке Бой, а 26 мая – верблюдица Майя. По версии руководства зверинца, животных отравили бывшие сотрудники предприятия, уволенные за финансовые злоупотребления. 30 мая в зоопарке Киева умерла 26-летняя самка бизона Вия. По мнению руководства КП "Киевский зоопарк", она также была отравлена. Кроме того, пострадали от отравления яки.

1 июня в интервью газете « КоммерсантЪ-Украина » руководитель Центра общественных связей Главного управления МВД Украины в Киеве Владимир ПОЛИЩУК заявил, что ни одна из смертей животных, случившихся в Киевском зоопарке за последнее время, не была вызвана отравлением.

2 июня Киевский зоопарк обратился с призывом к милиции воздерживаться от непрофессиональных заявлений о возможных причинах гибели животных до проведения гистологического исследования тканей и официального установления причин смерти.

16 июня газета "Сегодня" со ссылкой на заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Игоря ДОБРУЦКОГО, сообщила, что из-за взаимоисключающих результатов двух экспертиз (проведенных ветеринарами и милицией) относительно причин смерти слона Боя будет назначено новое исследование и установление причин его гибели.

«То, что верблюда и бизона не травили, - это очевидно. А вот с Боем смущают две взаимоисключающие экспертизы, поэтому будет назначена третья. Ее проведет независимая организация, какая - еще не решили ", - сказал И.ДОБРУЦКИЙ.

31 мая киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ временно отстранил от исполнения служебных обязанностей директора КП «Киевский зоопарк» Светлану БЕРЗИНУ на время проведения расследования гибели животных в зверинце. Он объяснил это намерением обеспечить беспристрастное расследование дела и исключить персональное влияние на ход и результаты расследования, а также сокрытие фактов.

Кроме того, городской председатель поручил председателю Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам правопорядка, регламента и депутатской этики инициировать создание временной контрольной комиссии Киевсовета по расследованию причин гибели животных в городском зоопарке, а также подготовить и внести на рассмотрение совета проект решения по этому вопросу.