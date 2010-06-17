4 млрд. долларов российского кредита остаются коммерческой тайной

Президент, председатель правления ОАО «Банк ВТБ» Андрей КОСТИН отказался комментировать информацию о предоставлении Украине кредита.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, отвечая на вопрос УНИАН, какова сумма и условия выделения Украине кредита банком ВТБ.

«Я бы от этого комментария отказался, потому что мы не комментируем вопросы, связанные с клиентами. Пускай клиенты комментируют», - сказал А.КОСТИН.

Он отметил, что банк не имеет права предоставлять информацию по клиенту без участия последнего. «Это моя работа – иначе ко мне перестанут обращаться», - сказал он.

А.КОСТИН также сообщил, что ВТБ пока не планирует покупать банки в Украине. «Я посмотрел все десять (ТОР-10 украинских банков) – там ничего стоящего пока нет в продаже», - заявил президент ВТБ.

Как сообщал УНИАН, вчера, 16 июня, глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН сообщил о том, что Украина достигла договоренности о получении двух кредитов по 2 млрд. долл. от российского ВТБ.

По его словам, один из этих кредитов уже предоставлен ВТБ украинскому правительству на условиях возвращения на финансирование дефицита бюджета.

Он отметил, что кредит не регулируется межгосударственными соглашениями. На вопрос журналистов, почему информация об условиях получения кредита является закрытой, С.ЛЕВОЧКИН сообщил, что кредит брался на открытом рынке и условия его получения обусловлены коммерческой тайной. При этом он добавил, что кредит “не ложится на государственный долг”.

Второй кредит, по его словам, предоставляется “Энергоатому” на достройку двух энергоблоков. На уточняющий вопрос, получен ли уже этот кредит, он сказал, что не располагает информацией, поступили ли средства по кредиту в Украину, но подчеркнул, что нет потребности сразу получать всю сумму: кредит будет поступать по мере необходимости – согласно темпам достройки энергоблоков.