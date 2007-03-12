Россия последовательно сокращает оборонное сотрудничество с Украиной

Объективные предпосылки для наращивания объемов военно-технического сотрудничества (ВТС) между Украиной и Россией в 2007 году году отсутствуют. Такое мнение в интервью УНИАН высказал директор исследовательских программ Центра исследований армии конверсии и разоружения (ЦИАКР) Сергей ЗГУРЕЦ, комментируя по просьбе агентства заявление премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о необходимости проведения переговоров с российской стороной о перспективах ВТС между двумя странами.

По словам С.ЗГУРЦА, в ближайшее время Россия будет по прежнему заинтересована в поставках украинских авиационных двигателей, производства ЗАО «Мотор-Січ», двигателей для кораблей, выпускаемых НПКГ «Зоря-Машпроект», а также в оказании украинскими специалистами услуг по поддержанию в боеготовом состоянии баллистических ракет, разработанных и построенных в Украине и стоящих на боевом дежурстве в ракетных войсках РФ.

«Также Россия заинтересована в проекте, связанном с дальнейшим развитием транспортного самолета Ан-124-100. То есть сотрудничество будет продолжаться по тем направлениям, по которым у России отсутствуют замещающие производства и которые не входят в конфликт с интересами российских производителей», - отметил эксперт.

Вместе с тем, по его мнению, наблюдающееся в последние годы сокращение поставок украинских вооружений и комплектующих для них в Россию связано с позицией этой страны, которая последовательно сворачивает работу с украинским оборонно-промышленным комплексом, создавая аналогичные замещающие производства на своих предприятиях.

«Если в общем объеме экспорта украинских вооружений и военной техники (ВВТ) в 2004 году, доля поставок комплектующих, поставляемых напрямую в Россию и используемых ею, в основном, для реализации собственных оружейных контрактов с третьими странами, составляла до 33%, то по итогам 2006 года она снизилась до 20-25%», - добавил С.ЗГУРЕЦ.

В то же время, эксперт теоретически допускает возможность увеличения объемов ВТС с Российской Федерацией по проектам ВВТ, так называемого, 6-го поколения. «По старым типам ВВТ сотрудничество будет сокращаться, но Украина и Россия могут сформулировать новый перечень проектов, за счет которых в будущем можно будет нарастить объемы ВТС. Однако в ближайшее время это сделать вряд ли удастся. Коммерциализировать отношения между российским и украинским ОПК мешает давление идеологических разногласий», - подытожил эксперт ЦИАКР.

Как сообщал УНИАН, сегодня входе совещания, посвященного проблемам реформирования ОПК Украины, премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ сообщил о том, что он дал поручение вице-премьер министру Украины Владимиру РАДЧЕНКО подготовить встречу с представителями российского оборонно-промышленного комплекса для обсуждения перспектив ВТС между двумя странами.

«Мы все понимаем, что Россия на сегодняшний день наш основной партнер в сфере ВТС. Сейчас необходимо готовить встречу с российской стороной, на которой следует определиться, что у нас будет в будущем», - отметил премьер-министр.

При этом он подчеркнул, что «ежегодно сотрудничество с Россией в области ВТС у нас уменьшается, и динамика этого явления стойкая».

Премьер-министр также отметил, что украинский ОПК теряет зарубежные рынки сбыта своей продукции.