Правительство повысит социальные стандарты, не прибегая к займам

Внося изменения в госбюджет-2007 с целью увеличения социальных стандартов, правительство использовало ресурсы национальной экономики и “ни на копейку не увеличило объем займов”. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов Украины, переданном УНИАН.

Согласно предоставленной информации, среди дополнительных источников средств, которые будут использованы на повышение социальных стандартов, указываются дополнительные поступления в общий фонд государственного бюджета от налога на добавленную стоимость, акцизного сбора и налога на прибыль предприятий в объеме 4,5 млрд. грн.

Еще одним дополнительным источником называется часть средств государственного бюджета с Единого казначейского счета в объеме около 3 млрд. грн., полученных за счет перевыполнения бюджетных показателей 2006 года.

«Таким образом, никаких дополнительных займов правительство не планирует», - указывается в сообщении Минфина.

Как сообщалось, Секретариат Президента Украины настаивает на том, что для повышения социальных стандартов есть достаточно ресурсов без увеличения дефицита бюджета.

Справка УНИАН. 1 марта на заседании Кабинета министров премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что правительство собирается увеличить минимальную зарплату с 1 апреля до 420 грн., с 1 июня - до 440 грн. и с 1 октября - до 460 грн. Минимальная пенсия по возрасту с 1 апреля будет составлять 410 грн., с 1 октября - 415 грн.

На заседании 1 марта Кабмин одобрил ряд изменений в Государственный бюджет Украины на 2007 год. Согласно законопроекту о внесениях изменений в госбюджет-2007, доходы Госбюджета-2007 определены в размере 152,359 млрд. грн. (на сегодняшний день - 147 млрд. 888 млн. грн.), расходы утверждены на уровне 168,967 млрд. грн. (на сегодняшний день - 161 млрд. 819 млн. грн.), предельный уровень дефицита Госбюджета-2007 установлен на уровне 18,393 млрд. грн. (на сегодняшний день - 15 млрд. 715 млн. грн).

Прожиточный минимум с 1 января установлен на уровне 492 грн., с 1 апреля – 525 грн., с 1 октября – 532 грн. (на сегодняшний день - с 1 января - 492 грн., с 1 апреля – 501 грн., с 1 октября – 510 грн.). Минимальная зарплата с 1 января 2007 – 400 грн. в месяц, с 1 апреля – 420 грн., с 1 июля – 440 грн. и с 1 октября – 460 грн. (на сегодняшний день - с 1 января 2007 года - 400 грн. в месяц, с 1 июля 2007 года – 420 грн. и с 1 декабря 2007 года – 450 грн.).