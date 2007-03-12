RosUkrEnergo заявляет о соблюдении всех своих обязательств

Компания RosUkrEnergo (Швейцария), эксклюзивный поставщик российского и среднеазиатского газа в Украину, заявляет о соблюдении всех своих контрактных обязательств, сообщает РИА "Новости".

"Наша компания полностью соблюдает все договоренности и поставляет необходимый объем газа по приемлемым ценам", - сообщили РИА Новости в компании в ответ на выступление лидера оппозиционной фракции БЮТ в Верховной Раде Юлии ТИМОШЕНКО за отказ от услуг RosUkrEnergo в поставках природного газа в Украину.

"Обращаем внимание, что выполнение всех контрактных обязательств является той основой, которая обеспечивает стабильность и надежность поставок газа в Украину", - подчеркнули в RosUkrEnergo.

Как сообщал УНИАН, сегодня Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что фракции БЮТ и "Наша Украина" внесли в парламент проект постановления о расторжении всех соглашений с RosUkrEnergo.

"Мы требуем принять проект постановления, внесенный БЮТ и "Нашей Украиной", относительно соглашения с RosUkrEnergo и всеми аффилированными к RosUkrEnergo энергокомпаниями", - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО также выступила за возврат к ратифицированным украинским парламентом соглашениям с Туркменией, Россией, Узбекистаном и Казахстаном "О прямых соглашениях без посредников в обеспечении Украины природным газом".

Напомним, что в 2006 году RosUkrEnergo экспортировала в страны Европы около 8,7 млрд. кубометров природного газа (2,5 млрд. кубометров – в Польшу, 1,9 млрд. кубометров - в Венгрию, 3,5 млрд. кубометров - в Словакии и 0,8 млрд. кубометров - в Румынию) на сумму 2,225 млрд. долл.

В июле 2004 года дочерние компании "Газпромбанка" (Россия) и Raiffeisen (Австрия) создали RosUkrEnergo с регистрацией в Швейцарии для поставок туркменского газа в Украину до 2028 года.

2 февраля 2006 года НАК "Нафтогаз України" и RosUkrEnergo создали совместное предприятие ЗАО "УкрГаз-Энерго" для поставок газа в Украину.

50% компании RosUkrEnergo принадлежит российскому газовому монополисту ОАО "Газпром", 45% - украинскому бизнесмену Дмитрию ФИРТАШУ, 5% - Ивану ФУРСИНУ.

1 января 2006 года RosUkrEnergo является эксклюзивным поставщиком природного газа в Украину.