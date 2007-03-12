Ющенко отзывает представление о назначении главы СБУ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился с письмом к Верховной Раде, в котором попросил вернуть без рассмотрения его представления от 28 февраля с.г. о назначении Виктора КОРОЛЯ на должность председателя Службы безопасности Украины.

Как сообщает официальное интернет-представительство Президента, цель такого шага – проведение дополнительных консультаций.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля ВР не поддержала кандидатуру Владимира ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел и В.КОРОЛЯ – на должность председателя СБУ.

28 февраля пресс-служба главы государства сообщила, что Президент повторно внес в Верховную Раду представление на назначение В.ОГРЫЗКО и В.КОРОЛЯ.

В то же время, сегодня, 12 марта, заместитель лидера фракции Партии регионов Василий КИСЕЛЕВ заявил, что Президент Украины еще не внес в парламент кандидатуру В.КОРОЛЯ на должность председателя СБУ.

Сегодня же В.КОРОЛЬ обратился к Президенту Украины с просьбой отложить выдвижение его кандидатуры на должность председателя СБУ.

По словам главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ, «я бы назвал такое решение господина КОРОЛЯ содержательным тайм-аутом. Он попросил главу государства «заморозить» его кандидатуру, пока Верховная Рада не примет окончательного решения относительно назначения В.ОГРЫЗКО министром иностранных дел».