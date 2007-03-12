Ющенко: криминалитет открыто, пафосно возвращается в Украину

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обвиняет силовые ведомства в политизации и коррумпированности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместном заседании фракций БЮТ и «Наша Украина», которое сейчас проводится в Секретариате Президента.

В частности, по словам В.ЮЩЕНКО, та политизация и коррупция, которая опять возвращается в систему силовых структур, является угрозой национальной безопасности.

«Нам надоело видеть бездействующую Генеральную прокуратуру, где практически закрываются все резонансные дела. С большим позором можно смотреть на то, как криминалитет возвращается в Украину. Причем это делается открыто, пафосно, демонстративно. И за собой еще целую череду жуликов ведет», - отметил Президент.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что это унизительно для каждого гражданина, и особенно - для каждого депутата, который представляет этих людей в парламенте.