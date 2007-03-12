Блок Тимошенко готов сотрудничать со следствием в Херсоне

Депутаты фракции БЮТ в Херсонском горсовете готовы сотрудничать со следствием, которое выясняет события, произошедшие 28 февраля на сессии совета.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции председатель фракции БЮТ в горсовете Виталий БОГДАНОВ.

По его словам, бютовцы готовы предоставить следователям видеодоказательства, на которых зафиксировано, что драку на сессии вызвали действия не только депутатов, но и посторонних лиц, которые неизвестно как попали в сессионный зал. Молодчики, которые назвались представителями ветеранских организаций афганцев, принимали участие в драке возле трибуны на стороне депутатов от провластной коалиции.

«Участие указанных лиц в событиях на сессии не случайно, потому что именно они вчера (11 марта - УНИАН) фактически сорвали проведение во Дворце молодежи и спорта собрания жителей Херсона, которые собирались начать процедуру отзыва состава горсовета и городского председателя Херсона» - заявил В.БОГДАНОВ.

Правоохранительные органы должны дать правовую оценку действий указанных лиц, отметил председатель фракции БЮТ в горсовете.

Как сообщалось, УМВС Украины в Херсонской области по фактам хулиганских действий в помещении Херсонского горисполкома возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (“Хулиганство”).

По данным милиции, 28 февраля во время проведения 10-й сессии пятого созыва Херсонского горсовета представители отдельных партий проводили пикетирование здания мэрии, требуя внесения на рассмотрение вопроса снижения тарифов на коммунальные услуги. Около 10 часов 300 участников пикетирования, игнорируя требования охранной фирмы “Лидер”, проникли на второй этаж горисполкома и пытались ворваться в сессионный зал. При этом было повреждено стекло входных дверей малого зала и аппаратура. Сумма ущерба составила 2 тыс. грн.

Действия пикетчиков документировались следственно-оперативной группой Херсонского городского отдела УМВД, проводилась видеосъемка.

Создана следственно-оперативная группа, рассмотрение данного дела находится на постоянном контроле руководства УМВД Украины в Херсонской области.