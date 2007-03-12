Завтра Янукович побывает с рабочей поездкой в Ровенской области

13 марта премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ осуществит рабочую поездку по Ровенской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Ровенской облгосадминистрации, В.ЯНУКОВИЧ планирует посетить государственное предприятие «Бурштын Украины» и ОАО «Ровноазот», провести совещание с административно-хозяйственным активом области и пресс-конференцию.

По данным пресс-службы ОГА, премьер-министра будут сопровождать ряд министров и руководителей центральных органов исполнительной власти, народные депутаты, многие из которых прибыли в область накануне.