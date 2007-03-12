Во фракции Регионов - замена (фото)

Центральная избирательная комиссия признала избранным народным депутатом Украины во многомандатном общегосударственном избирательном округе Дмитрия ВОЛОШЕНКОВА - члена Партии регионов, включенного в избирательный список Партии регионов под № 208.

Как сообщили УНИАН в Секретариате ЦИК, Д.ВОЛОШЕНКОВ признан избранным народным депутатом вместо народного депутата Украины Виктора СЛАУТЫ в связи с его личным заявлением о сложении им депутатских полномочий. В.СЛАУТА был избран народным депутатом Украины 26 марта 2006 года во многомандатном общегосударственном избирательном округе от Партии регионов.

Как известно, Верховная Рада Украины постановлением от 22 февраля 2007 года № 677-V досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины В.СЛАУТЫ (8 февраля с.г. В.СЛАУТА был назначен на должность вице-премьер-министра Украины по вопросам агропромышленного комплекса – УНИАН).

Следующим постановлением ЦИК зарегистрировала народного депутата Украины Д.ВОЛОШЕНКОВА. Он получит временное удостоверение установленного образца.

Волошенков Дмитрий Борисович (р. 09.11.1981) - депутат Одесского горсовета, руководитель городской организации Союза молодежи регионов Украины. В декабре прошлого года избран председателем городской организации ПР.