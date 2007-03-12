Нефтегаз угрожает отключить газ шести областям

НАК “Нафтогаз Украины” с целью исправления критической ситуации, которая сложилась в сфере расчетов предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) за потребленный природный газ, с 14 марта начнет отключение предприятий ТКЭ-должников.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК “Нафтогаз Украины”.

В сообщении отмечается, что по итогам января-февраля предприятия ТКЭ оплатили лишь 48% стоимости полученного газа. Общий долг ТКЭ перед НАК “Нафтогаз Украины” с начала года превысил 1,23 млрд. грн.

Правление компании 6 марта приняло решение об ограничении газоснабжения ТКЭ областей и городов, где уровень оплаты природного газа является крайне низким.

Ограничения газоснабжения в случае непогашения задолженности до 13 марта начнутся в Херсонской (оплачено 21% стоимости потребленного газа), Днепропетровской (33%), Закарпатской (35%), Харьковской (43%), Винницкой (48%) и Луганской (42%) областях, а также в городах Днепропетровск (20%), Макеевка (43%) и Кривой Рог (40%). Предприятия ТКЭ будут оставаться отключенными от газоснабжения до полного погашения имеющейся задолженности. Общий долг ТКЭ перечисленных областей и городов составляет 542,5 млн. грн., - 44% от общего долга по Украине.

Сообщения о необходимости срочного погашения задолженности и возможности ограничения газоснабжения были разосланы на предприятия ТКЭ, а также в областные и местные государственные администрации. Компания предоставила свои предложения относительно мер направленных на улучшение расчетов ТКЭ в Кабинет Министров Украины и получила разрешение на ограничение газоснабжения ТКЭ-должников. «Такой шаг является необходимым для надлежащей подготовки комплекса теплокоммунэнерго к отопительному сезону 2007-2008 гг.», - говорится в сообщении НАК “Нафтогаз Украины”.

Также в сообщении сказано, что НАК “Нафтогаз Украины” исчерпала переговорные методы решения проблемы накопления долгов ТКЭ, «которое происходит даже в условиях чрезвычайно теплой зимы». НАК “Нафтогаз Украины” возлагает полную ответственность за негативные последствия, связанные с вынужденным ограничением газоснабжения, на руководителей предприятий ТКЭ и местных органов власти.

Также НАК “Нафтогаз Украины” приносит извинения добросовестным плательщикам за газ и тепловую энергию, которым могут быть нанесены неудобства в результате вынужденных действий компании.

В то же время, у НАК «нет других действенных методов влияния на злостных неплательщиков, действия которых способны поставить под угрозу надежность системы газо- и теплоснабжения государства в целом».