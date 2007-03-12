70% автозаправок дурят людей

Государственный комитет Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики (Госпотребстандарт) по результатам проверок в 2006 году выявил, что на 70,6% автозаправочных станциях (на 1 тыс. 166 из 1 тыс. 651 проверенных АЗС) реализация нефтепродуктов осуществляется с нарушениями.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госпотребстандарта.

В сообщении отмечается, что основными нарушениями, которые зафиксированы во время проверок были:

- несоответствие качества нефтепродуктов требованиям нормативных документов;

- отсутствие необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации о нефтепродуктах;

- отсутствие сопроводительных документов относительно качества и безопасности нефтепродуктов;

- эксплуатация топливораздаточных колонок, которые не прошли госпроверку и на которых отсутствуют отсчетные устройства для индикации цены нефтепродуктов и стоимости отпущенной дозы;

- нарушение Правил розничной торговли нефтепродуктами, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 20 декабря 1997 г. №1442, основным из которых является отсутствие образцовых мерников, недоливы горючего за счет преувеличения установленных нормативными документами погрешностей топливораздаточных колонок, отсутствие предусмотренной Правилами информации.

По результатам проведенных в 2006 году проверок проинспектировано свыше 37,2 млн. литров бензинов автомобильных, из которых забраковано и снято с реализации 4,7 млн. литров (почти 12,6%). Из запрещенного к продаже количества нефтепродуктов не имели необходимой информации о товаре 41%, реализовывались без документов, которые удостоверяют качество и безопасность 36%, не отвечали требованиям нормативных документов 23%.

По результатам проверок на протяжении 2006 года было наложено 1 тыс. 161 административное взыскание на общую сумму 186 тыс. грн.

К 226 субъектам ведения хозяйства применены административно-хозяйственные санкции в размере 1,88 млн. грн. Выданы предписания о временном прекращении реализации нефтепродуктов в 485 случаях, временно прекращалась деятельность 51 АЗС.

Справка УНИАН. На 1 октября 2006 года в Украине насчитывалось 1 тыс. 745 предприятий, которые осуществляли розничную торговлю нефтепродуктами через сеть автозаправочных станций, против 1 тыс. 896 предприятий по состоянию на 1 октября 2005 года.