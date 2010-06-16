РЖД и "Укрзализныця" подписали Соглашение о совместных действиях

ОАО «Российские железные дороги» и "Укрзализныця" при содействии министра транспорта и связи Украины Константина ЕФИМЕНКО подписали Соглашение о совместных действиях в организации скоростного пассажирского движения и развитии направления Москва-Кавказ через Украину.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства транспорта и связи Украины, переданном УНИАН.

Так, по информации пресс-службы, Соглашением определен следующий полигон пассажирских перевозок в международном сообщении: Москва - Брянск - Суземка - Киев, Москва - Курск - Белгород - Харьков - Лозовая - Ростов - Адлер, Москва - Курск - Белгород - Харьков - Симферополь. А основным направлением для наработки возможности создания высокоскоростной специализированной пассажирской магистрали с максимальной скоростью движению определено направление Москва - Киев.

С целью сокращения времени в пути следования стороны договорились направить обращение в соответствующие государственные органы об изменении системы проведения погранично-таможенного контроля для перспективных вышеупомянутых скоростных пассажирских поездов.

Также отмечается, что необходимо использовать пассажирские электровозы двойного питания серии ЭП-20 со скоростью до 200 км/час и, соответственно, исключить смену локомотивов на полигонах Москва - Брянск - Суземка - Киев, Москва - Курск - Белгород - Харьков - Лозовая - Ростов - Адлер.

В то же время будет оценено техническое состояние железнодорожной инфраструктуры, определено наличие технической и технологической возможности пропуска скоростных пассажирских поездов.

«Украинские железные дороги, как и российские, проектировались и строились в одно и то же время. У нас используются одни и те же технологии, одна и та же техника, и люди. При этом фундаментальные проблемы, которые унаследовали наши предприятия, смежные, как и пути их решения», - отметил К.ЕФИМЕНКО.

«РЖД» и "Укрзализныця" договорились обеспечивать рациональную загрузку имеющихся пропускных и провозных возможностей железнодорожной инфраструктуры и сотрудничать в вопросах мониторинга пассажирских и грузовых потоков.