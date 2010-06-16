Ассоциация городов: все декларируют расширение наших прав и отнимают их

В Ассоциации городов Украины и общин заявляют, что некоторые положения проектов Бюджетного и Налогового кодексов сужают полномочия органов местного самоуправления

Об этом заявил вице-президент АГУ, исполнительный директор Мирослав ПИТЦИК на пресс-конференции в УНИАН.

"Последние нормативные и законодательные акты, которые готовятся, независимо от того, чего они касается - или регистрации имущественных прав, или регистрации земельных участков, или разрешений на строительство - мы чувствуем, что с каждым годом у нас все больше отбирают полномочий, хотя все декларируют то, что нужно давать и полномочия местным органам самоуправления, и финансирование для выполнения этих полномочий", - сказал М.ПИТЦИК.

Он отметил, что в проектах указанных кодексов эксперты АГУ насчитали почти десять попыток государства вмешаться в сферу полномочий органов местного самоуправления.

К таким угрозам М.ПИТЦИК относит, в частности, предложения усилить полномочия госказначейства по организации и координации работы бухгалтеров на местах; лишить органы местного самоуправления права принимать в эксплуатацию сооружаемые здания; передать Бюро технической инвентаризации в подчинение Министерству юстиции; создать государственный регуляторный орган, который будет формировать тарифы на энергоносители; лишить органы местного самоуправления полномочий регистрировать права собственности на землю; ввести распределительные счета для предприятий теплокоммунэнерго и пр.

В то же время члены АГУ убеждены, что указанные проекты кодексов следует принимать, но с учетом позиций представителей органов местного самоуправления.

Поднимая тему выборов в органы местного самоуправления, присутствующий на пресс-конференции президент АГУ, городской голова Днепропетровска Иван КУЛИЧЕНКО отметил, что члены ассоциации готовы провести выборе в срок, который определит Верховная Рада, но убеждены, что эти выборы должны проводиться по мажоритарной или смешанной системе. Также парламент должен внести изменения в законодательство, которыми будут предусмотрены одинаковые сроки каденции - 5 лет - как для сельских, поселковых, городских советов, так и для сельских, поселковых, городских голов; кроме того, в районных советах должны быть адекватно представлены все территориальные общины района, а в областных - районы и территориальные общины городов областного значения, отметил И.КУЛИЧЕНКО.