Прибыль украинских банков за январь-февраль выросла в 2,3 раза

За январь-февраль 2007 года суммарная прибыль украинских банков составила 1,1 млрд. грн., что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2006 года (0,5 млрд. грн.).

Об этом УНИАН сообщили в Национальном банке Украины.

По информации НБУ, по сравнению с аналогичным периодом 2006 года, доходы банков увеличились на 2,8 млрд. грн., или на 54,2%, и достигли 8,1 млрд. грн., в т.ч. процентные доходы - 6,3 млрд. грн. (или 78,1% от общих доходов), комиссионные доходы - 1,5 млрд. грн. (18,2%), результат от торговых операций - 0,3 млрд. грн. (3,2%), другие операционные доходы - 0,2 млн. грн., прочие доходы - 36,7 млн. грн. (0,5%), возврат списанных активов - 2,5 млн. грн.

По сравнению с январем-февралем 2006 года, расходы банков за первые два месяца т.г. выросли на 2,2 млрд. грн., или на 46,6%, и составили 7 млрд. грн., в т.ч. процентные расходы - 3,6 млрд. грн. (или 51,9% от общих расходов), комиссионные расходы - 0,1 млрд. грн. (2,1%), другие операционные расходы - 0,3 млрд. грн. (4,7%), общие административные расходы - 2,3 млрд. грн. (33,6%), отчисления в резервы - 0,4 млрд. грн. (5,9%), налог на прибыль - 0,1 млн. грн. (1,8% от общих расходов).