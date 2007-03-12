Завтра в Украине будут идти дожди, местами с мокрым снегом

Завтра в Крыму, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях ожидается дождь, кое-где с мокрым снегом, ночью и утром в Крыму местами сильные осадки.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 4-9° тепла, в западных областях 8-13°; в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем 3-8° тепла.

14-15 марта - переменная облачность. Без осадков, только 14 марта в Крыму, а ночью и в Приазовье, 15 марта утром и днем местами в северных областях небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, 14 марта в южной части местами порывы 15-20 м/с, в Крыму до 24 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, 14 марта в северных, центральных и восточных областях 0-5° мороза; днем 3-8° тепла, в Одесской, Николаевской, 14 марта и в Житомирской и Киевской областях 6-11° тепла, в западных областях до 14° тепла.

16-17 марта - без существенных осадков, только ночью 16 марта в северной части, а днем 17 марта в восточных областях временами небольшие осадки, преимущественно дождь. Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, 17 марта на востоке до 5° мороза; днем 5-10° тепла, в западных и южных областях до 13° тепла.

18-22 марта - преимущественно без осадков, только 21 марта в юго-восточной части временами небольшой дождь. Температура существенно не изменится.

В Киеве и области во вторник облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью около 0°, днем 6-8° тепла; по области ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 4-9° тепла.

14-15 марта - переменная облачность. Без осадков, лишь 15 марта утром и днем местами небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура 14 марта ночью 0-5° мороза, днем 6-11° тепла; 15 марта ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-8° тепла.

16-17 марта - без существенных осадков, только ночью 16 марта небольшие осадки. Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла, днем 5-10° тепла.