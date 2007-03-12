Тимошенко разведала, чем в Кабмине занимаются с утра до ночи
БЮТ точит зубы на министров-бизнесменов
Фракции БЮТ и «Наша Украина» требуют от Верховной Рады отправить в отставку тех министров, чьи имена связаны с бизнес-структурами.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.
«Мы требуем расторжения бизнеса и власти, а поэтому настаиваем на удалении из Кабинета министров всех министров-бизнесменов», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.
Она также заявила, что на сегодня правительство фактически превратилось в бизнес-структуру властной команды во главе с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.
Кроме того, по словам лидера БЮТ, в Кабинете министров «с утра до ночи решаются исключительно проекты бизнеса».
Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что в связи с этим необходимо сделать все возможно для освобождения министров, чьи имена связывают с деятельностью бизнес-структур.