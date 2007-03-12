Наша Украина и БЮТ замахнулись на двух силовиков

Фракции БЮТ и «Наша Украина» будут требовать от Верховной Рады принять решение об отставке министра внутренних дел Василия ЦУШКО и генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что с этой целью обе фракции внесут в парламент соответствующий проект постановления. Такой шаг двух фракций, по ее словам, связан с тем, что «бывшие криминальные авторитеты расставляются на ключевые должности в МВД и прокуратуре».

Она также отметила, что «Наша Украина» и БЮТ будут предлагать всем политическим силам, включая Президента, премьер-министра и правительство, а также Верховную Раду, консенсусно решить вопрос о внесении новых кандидатур на эти должности.

При этом, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, эти кандидатуры в своей деятельности должны руководствоваться «профессионализмом, а не политическими и криминальными мотивами».

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что «Наша Украина» и БЮТ будут предлагать Президенту Украины издать указ о подчинении главе государства Министерства внутренних дел.

Как заявила лидер БЮТ, согласно со статьей 106 Конституции Украины, все вооруженные формирования подчиняются Президенту Украины, а поэтому и МВД также должно подчиняться главе государства.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что этот шаг необходимо сделать, учитывая последние заявления депутатов от антикризисного большинства, в частности, о том, «как Министерство внутренних дел будет разгонять мирный митинг относительно установления необоснованных тарифов на жилищно-коммунальные услуги». «Это фактически начало репрессий против народа Украины», - добавила лидер БЮТ.