Элита украинского бизнеса собралась в Лондоне

Сегодня в британской столице начинает работу 3-й ежегодный Украинский инвестиционный саммит.

Как сообщается на сайте организатора саммита - института Адама Смита (Adam Smith Conferences), впервые это мероприятие было проведено в 2004 году и сразу привлекло к себе внимание зарубежных инвесторов.

«На форум уже зарегистрировалось рекордное число желающих, тем самым подтверждая его репутацию крупнейшей международной встречи по инвестициям в Украину», отмечается в сообщении.

Откроется Украинский инвестиционный саммит в отеле Royal Lancaster выступлениями посла Украины в Лондоне Игоря ХАРЧЕНКО и его британского коллеги в Киеве Тимоти БАРРОУ, вслед за которыми выступит глава межпартийной группы британского парламента по связям с Украиной Джон ГРОГАН.

Первая пленарная сессия будет посвящена макроэкономической ситуации и включит в себя доклады главы Государственного агентства по инвестициям и инновациям Украины Виктора ИВЧЕНКО; первого вице-премьера, министра финансов Украины Николая АЗАРОВА; заместителя председателя правления Национального банка Украины Александра САВЧЕНКО; министра транспорта и связи Украины Николая РУДЬКОВСКОГО и британского министра по делам Европы Джеффа ХУНА.

Затем свой взгляд на ситуацию в украинской экономике будет предложено изложить крупным зарубежным инвесторам, в числе которых - представители компаний Arcelor Mittal, Telenor, РУСАЛ и другим.

Сегодня во второй половине дня параллельно будут проходить тематические дискуссии по ряду тем - "Недвижимость", "Банковский сектор", "Точки экономического роста" и т.д., а закончится день приемом для делегатов форума в Гилдхолле - представительской ратуше лондонского Сити.

Работа форума продолжится во вторник, 13 марта, когда состоятся заседания, посвященные, в частности, взаимодействию украинских и международных рынков капитала, выходу украинских компаний на мировые биржи и проведение IPO, общей оценке инвестиционного климата в Украине.

Впервые в программе Украинского инвестиционного саммита в этом году в качестве отдельного мероприятия выделен Украинский энергетический саммит, который пройдет 14 марта при поддержке и с одобрения Министерства топлива и энергетики Украины, а также при спонсорстве компаний "ДТЭК" и Shell.

С ключевыми докладами выступят британский министр энергетики лорд Питер ТРАСКОТТ и министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО. Среди докладчиков мероприятия заявлены исполнительный директор Международного энергетического агентства Клод МАНДИЛЬ, представители секретариата Энергетической хартии и Европейского банка реконструкции и развития, а также ряд директоров и топ-менеджеров украинских и международных энергетических компаний - ЗАО "УкрГаз-Энерго", ОАО "Укртранснафта", НАК "Нафтогаз Украины", "Укрэнерго", Shell Ukraine, ДТЭК, Vanco Energy, AES, Regal Petroleum, ČEZ, Capital Oil.

Как сообщалось, в 2006 году саммит зарекомендовал себя в качестве главного места встречи элиты украинского бизнеса со своими зарубежными коллегами, собрав более 500 участников из 22 стран мира.