В Мариуполе во время стрельбы в кафе два человека убиты, шестеро ранены

В Мариуполе милиция расследует инцидент в кафе, во время которого в перестрелке были убиты два человека, а еще шестеро получили ранения.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления внутренних дел в Донецкой области, вечером 6 марта в кафе "Аркадия" в Приморском районе Мариуполя вбежали двое мужчин в масках. Они стали угрожать посетителям оружием, нанося некоторым из них телесные повреждения тупыми предметами. Посетители оказали сопротивление, после чего между сторонами началась перестрелка. В результате стрельбы двое из нападавших были убиты, а еще шестеро участников конфликта, как с одной, так и с другой стороны, были ранены и госпитализированы.

Прокуратурой Приморского района Мариуполя возбуждено уголовное дело по факту убийства. Все участники конфликта установлены. Ведется следствие.