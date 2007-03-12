В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Главное управление МЧС Украины в АРК объявило на 12-13 марта штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий на территории полуострова.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского Главка МЧС, сегодня и завтра в автономии ожидаются сильные дожди с переходом в снег, возможно налипание мокрого снега, северо-западный ветер со скоростью 15-20 м в секунду. Температура воздуха ночью составит 0-1 градус мороза, днем воздух прогреется до 1-6 градусов тепла. Влажность составит 92%.

В настоящее время проезд по автодорогам Крыма обеспечен. На Ангарском перевале дежурят двое рабочих, работает одна единица спецтехники, на Грушевском перевале дежурят 5 рабочих, работают три единицы спецтехники.

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