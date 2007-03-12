Черновецкий введет налог для приезжих

Киевская городская государственная администрация, изучив опыт Москвы, разрабатывает карточки на проживание для приезжих, предусматривающие внедрение специального налога.

С 1 мая этот налог должны платить лица без столичной прописки, приехавшие в Киев на заработки, сообщает “5-й канал”.

По словам Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, это будут небольшие деньги за нагрузку на жилищно-коммунальную сферу. Неплательщиками нового налога будет заниматься налоговая и правоохранительные органы. За неуплату налога предусматривается ввести штраф, который, по мнению должностных лиц, должен быть достаточно большим.

Планируется, что человек без столичной прописки должен приобрести коммунальную карточку, позвонить по указанному на ней телефону и назвать свой номер паспорта. В ответ он получит номер на регистрацию, который в случае необходимости будет называть при проверке документов.

Такая схема, по убеждению руководства Киева, позволит установить количество “теневых” работников в столице.

Как отмечает “5-й канал”, ваучер на проживание будет составлять от 50 до 100 грн., таким образом за год с каждого человека бюджет города получит около 250 долларов.

Все, что будет делаться в Киеве - будет делаться для киевлян и для приезжих. И мы с вами об этом поговорим отдельно, когда начнем презентацию этой карточки предметно. Вас ничего плохого не ждет", - заверил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.