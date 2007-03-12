В Киеве работники ГАИ задержали вооруженного рецидивиста

Наряд дорожно-патрульной службы Управления столичной Госавтоинспекции сегодня ночью на Броварском проспекте во время проверки автомобиля „Ауди А-4” изъял пистолет „ТТ” и восемь патронов к нему.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, во время проверки работники ГАИ обратили внимание на неадекватное поведение как водителя, так и пассажира. Пассажиру было предложено выйти из салона и предъявить для проверки документы. В ответ он совершил злостное неповиновение работникам Госавтоинспекции.

Во время поверхностного осмотра у пассажира был изъят пистолет „ТТ” и восемь патронов к нему.

Правонарушитель, который уже дважды успел отбыть наказание в местах лишения свободы, водитель и автомобиль были доставлены в соответствующий территориальный отдел милиции. Теперь оперативники выясняют, какой была цель ночного путешествия задержанных и каналы приобретения оружия рецидивистом.