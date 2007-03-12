Американский комик покончил с собой (фото)

В воскресенье американская полиция сообщила о смерти известного комика Ричарда Джени (Richard Jeni), сообщает Associated Press.

Он умер в больнице, куда был доставлен после попытки совершить самоубийство.

Первой об инциденте, произошедшем в субботу, полиции сообщила подруга актера Норма Эйзенман, заявившая, что Джени "выстрелил себе в лицо".

Однако, по словам Эйзенман, версия о самоубийстве пока не подтверждена официально, и полиция продолжает расследование обстоятельств случившегося.

45-летний комик Ричард Джени был широко известен в США прежде всего как участник комедийных телешоу и сериалов. Он также снимался в кинокомедиях, так, в фильме "Маска" он сыграл друга главного героя, роль которого исполнил Джим Кэрри.

Лента.ру