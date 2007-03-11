Шредер выступает против принятия в НАТО Украины и Грузии

Бывший канцлер Германии Герхард ШРЕДЕР считает «политически опасными» планы США по размещению системы противоракетной обороны в Восточной Европе.

Как сообщают немецкие новостные телеканалы, об это он заявил в воскресенье в Дрездене.

Экс-канцлер назвал это «попыткой проведения нелепой политики окружения России, которая отнюдь не отвечает интересам Европы».

В этой связи он предостерег от новой гонки вооружений и призвал федеральное правительство убедить США отказаться от данного проекта.

Г.ШРЕДЕР считает, что интересы Европы и США в отношении России «полностью расходятся», поскольку вашингтонская стратегия определяется «собственной политикой силы и ролью мировой военной державы».

«Расширение НАТО на Восток до границ с Россией является следствием именно таких представлений», - сказал экс-канцлер.

Европе же, по его мнению, следует избегать всего, что может быть воспринято Москвой как «политика сдерживания». Как считает Г.ШРЕДЕР, в первую очередь это относится к планам принятия Украины и Грузии в НАТО.