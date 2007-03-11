В Крыму под снежным обвалом погиб турист

В Крыму на Чатыр-Даге под снежным обвалом погиб 47-летний турист из Запорожья.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, группа туристов из 8 человек путешествовала в крымских горах уже несколько дней, когда на одной из стоянок произошла трагедия. Туристы расположились под холмом в районе нижнего плато горы Чатыр-Даг, рядом с рекой Сарпасу, и собирались готовить ужин. В момент обвала под холмом находился 47-летний мужчина.

«Гигантская шапка снега рухнула вниз, накрыв собой туриста», - сообщает МЧС. Приятели бросились на помощь, они около 10 минут раскапывали огромный сугроб, чтобы извлечь человека, но спасти его так и не смогли.

Как стало известно, туристическая группа в Крыму зарегистрирована не была. На месте проводится расследование.