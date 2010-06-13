СМИ: в Кривом Роге прогремел взрыв, несколько зданий ушли под землю

В городе Кривой Рог Днепропетровской области произошел взрыв на шахте Орджоникидзе.

Как передают «Подробности» со ссылкой на источник, мощный взрыв на руднике Ленина прогремел сегодня около 7.00 утра.

Источник сообщил, что в результате взрыва половина жилого поселка оказалась в зоне обрушения. По словам очевидца, под землю провалились несколько зданий, пожарная часть, автостоянка.

Как утверждает источник, есть человеческие жертвы. Дорога на поселок оцеплена.

В пресс-службе МЧС "Подробностям" подтвердили информацию о происшествии, но не смогли уточнить детали трагедии.

В Днепропетровском отделении МЧС отказались прокомментировать данную ситуацию, перенаправив журналистов в Отдел пропаганды. Телефон Отдела пропаганды на данный момент не отвечает.