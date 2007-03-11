ЕБРР приедет к Януковичу
14:12, 11 марта 2007Общество
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Выездное собрание впервые состоится в Киеве
Европейский банк реконструкции и развития в 2008 году проведет собрание своих менеджеров в Киеве.
Об этом сообщил в эфире Би-Би-Си исполнительный директор ЕБРР от Украины Игорь ПОДОЛЕВ, передает «5 канал».
Традиционно такое собрание проводится в Лондоне, отметил И.ПОДОЛЕВ. На решение Банка повлияло личное приглашение премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА. Кроме того, Украина - третья по объемам операций ЕБРР страна, которая до конца года может подняться на второе место – после России.
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