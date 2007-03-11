Тарасюк не в восторге от идеи Нашей Украины

Лидер Народного руха Украины Борис ТАРАСЮК считает «не лучшей идеей» разговоры о возглавлении Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО партии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске.

«Что касается разговоров о возглавлении Президентом новой партии, которая может возникнуть на почве объединения вокруг «Народного Союза «Наша Украина» с несколькими другими партиями, то я считаю это не лучшей идеей», - отметил, в частности, Б.ТАРАСЮК.

По его мнению, «Президент по своему статусу является гарантом Конституции и лидером нации. И будучи таковым, он должен своей деятельностью оставлять свободным пространство, в котором он будет сотрудничать со всеми политическими силами, а не быть выразителем или лидером одной из политических партий, которая, к тому же, находится в оппозиции».

Как считает Б.ТАРАСЮК, «это не является хорошей идеей предлагать Президенту возглавить партию». «Если кто-то надеется свои грехи закрыть авторитетом Президента, то это также не является лучшей идеей, потому что не вырастет рейтинг партии, и это может негативно повлиять и на рейтинг самого Президента», - подчеркнул Б.ТАРАСЮК.

Как сообщалось, 20 февраля Президент Украины В.ЮЩЕНКО в интервью агентству УНИАН заявил, что готов непосредственно возглавить партию «Народный Союз «Наша Украина», если этого захочет съезд партии. Он отметил, что является «преданным этой партии и высоко ценит уровень демократии внутри НСНУ».

Как известно, съезд НСНУ запланирован на 31 марта.