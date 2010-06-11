Янукович хочет отметить 200-летие Шевченко
22:51, 11 июня 2010Общество
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Создан Координационный совет
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ создал Координационный совет по вопросам подготовки и празднования в 2014 году 200-лентия со дня рождения Тараса Шевченко.
Текст соответствующего указа от 11 июня обнародован на официальном сайте главы государства.
Основными заданиями Координационного совета являются обеспечение эффективного взаимодействия центральных и местных органов власти в решении вопросов, связанных с подготовкой и проведением в Украине и за ее границами юбилейных мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения Т.Г.Шевченко.
В указе определенно, что Координационный совет возглавляет Президент Украины. В целом в состав Совета вошли 24 человека.
Указ вступает со дня его опубликования.
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