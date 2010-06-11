Янукович хочет отметить 200-летие Шевченко

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ создал Координационный совет по вопросам подготовки и празднования в 2014 году 200-лентия со дня рождения Тараса Шевченко.

Текст соответствующего указа от 11 июня обнародован на официальном сайте главы государства.

Основными заданиями Координационного совета являются обеспечение эффективного взаимодействия центральных и местных органов власти в решении вопросов, связанных с подготовкой и проведением в Украине и за ее границами юбилейных мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения Т.Г.Шевченко.

В указе определенно, что Координационный совет возглавляет Президент Украины. В целом в состав Совета вошли 24 человека.

Указ вступает со дня его опубликования.